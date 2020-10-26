26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все предприятия реального сектора экономики Беларуси работают в штатном режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
"По состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.
"Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы", - добавили в правительстве.-0-
ФОТОФАКТ: Обычное утро понедельника: люди спешат на работу
Обычное утро понедельника: люди спешат на работу.
Информация о забастовке на "Гродно Азоте" не подтверждается - "Белнефтехим"
Сегодня утром "группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену". "Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения", - отметил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко .