Все сотрудники РНПЦ "Кардиология" находятся на рабочих местах - директор центра

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все сотрудники РНПЦ "Кардиология" находятся на рабочих местах, сообщила журналистам директор центра, председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Абсолютно все в настоящее время находятся на рабочих местах, чему я несказанно рада, и, занимаясь своей профессиональной деятельностью, абсолютно нацелены на интересы конкретного пациента", - сказала Наталья Митьковская.
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