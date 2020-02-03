Все страны ЕАЭС в 2019 году уложились в норматив по уровню инфляции

3 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Во всех странах Евразийского экономического союза темпы роста потребительских цен в 2019 году не превысили установленное ст.63 Договора о ЕАЭС расчетное пороговое значение уровня инфляции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"По итогам 2019 года минимальное значение уровня годовой инфляции сложилось в Армении (0,7%), максимальное значение - в Казахстане (5,4%), - отметили в ЕЭК. - По сравнению с 2018 годом значение годовой инфляции выросло в Казахстане и Кыргызстане, в остальных странах уменьшилось. Во всех странах ЕАЭС инфляция находилась в пределах национальных целевых ориентиров".

Продолжается процесс сближения темпов роста потребительских цен. "Разница между наибольшим и наименьшим значениями инфляции в ЕАЭС уменьшалась с 13,7 процентного пункта в 2015 году до 4,7 процентного пункта в 2019-м", - констатировали в ЕЭК.

"Обеспечение и поддержание ценовой стабильности позволяет создать условия для принятия активных действий по стимулированию инновационной и инвестиционной активности в целях достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста в ЕАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ЕЭК, в 2019 году инфляция составила в Армении 0,7%, в Беларуси - 4,7%, Казахстане - 5,4%, Кыргызстане - 3,1%, России - 3%.-0-