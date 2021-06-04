Все цели Договора о ЕАЭС должны быть достигнуты к 2025 году - Мясникович

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Все цели Договора о Евразийском экономическом союзе должны быть достигнуты к 2025 году. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на сессии Петербургского международного экономического форума "ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"К 2025 году должны быть достигнуты все цели, которые заложены в Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 года", - сказал Михаил Мясникович. По его словам, на это направлены утвержденные в конце прошлого года президентами "пятерки" стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года.

"На какой позиции мы находимся сегодня? То, что касается торговли товарами, - показатели порядка 75% от тех, будем говорить, ориентиров, которые были заложены в договоре. Что касается рынка услуг и рынка трудовых ресурсов - где-то две трети, более 60%. Несколько отстает финансовый рынок: по оценкам специалистов - около 40%. И в этом плане, безусловно, нужно будет предпринимать дополнительные усилия, чтобы выровнять позиции и двигаться дальше", - отметил глава Коллегии ЕЭК.-0-

ЕЭК работает над соглашениями об общем рынке газа и о применении навигационных пломб - Мясникович