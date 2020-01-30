30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все виды электронной цифровой подписи можно будет получить в "одном окне", сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга.

"С 3 февраля на базе Национального центра маркетинга начнет работу регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами (ГосСУОК) проверки электронной цифровой подписи, в котором будет можно получить все виды электронной цифровой подписи в "одном окне", - сообщили в НЦМ.

Если ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата для участия в процедурах госзакупок и за расширенной цифровой подписью (сертификат ГосСУОК) в разные организации, то теперь это можно сделать в одном месте. Регистрационный центр ГосСУОК Национального центра маркетинга будет выдавать сертификаты, которые применимы для всех государственных информационных систем страны.

Кроме того, аналогичное комплексное обслуживание организаций будет возможно в регистрационных центрах ГосСУОК на базе филиалов Национального центра маркетинга во всех областных центрах.-0-