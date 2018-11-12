Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная неделя предпринимательства (GEW) открывается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов Gew Belarus, которая развернется 13 и 14 ноября в Национальном выставочном центре "Белэкспо". Форум соберет на одной площадке представителей бизнеса и власти для обмена опытом, определения стратегий развития, получения ценных знаний и установления полезных связей.

13 ноября при поддержке посольства Великобритании в Беларуси проводится стартап-соревнование Belbiz Battle. Конкурс будет полезен для компаний реального сектора, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также нового поколения предпринимателей. Belbiz Battle - лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей и получить доступ к европейским бизнес-акселераторам. В этом году будут отобраны пять команд-победителей - они отправятся в Лондон, где будут представлены международным инвесторам.

Программой форума также запланировано мероприятие для детей и подростков - конференция по бизнесу AdVenture. Она пройдет 14 ноября.

В этом году предприниматели смогут презентовать на выставке свои сервисы либо продукты с именным стендом. Это возможность доступна всем компаниям, которые ценят технологии и инновации, но приоритет отдается стартапам.

Всемирная неделя предпринимательства - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей. В 2018 году с 12 по 18 ноября GEW соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. Официальный представитель - ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами GEW Belarus стали Агентство США по международному развитию, Банк развития Беларуси, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация и посольство Великобритании. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров Беларуси.-0-