Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная неделя предпринимательства открывается 18 ноября в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В числе основных событий недели - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства, он пройдет 20 ноября в Бресте. Также состоятся конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года.

Также во время Всемирной недели предпринимательства традиционно планируется наградить лучших предпринимателей года в Беларуси.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси уже стали Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.

Всемирная неделя предпринимательства продлится до 24 ноября.-0-