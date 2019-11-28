Всемирный банк: Беларусь может сократить период низкого роста ВВП за счет мер структурного характера

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может сократить период низкого роста ВВП за счет мер структурного характера, заявил экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук сегодня на презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Период низкого роста, куда рискует вступить Беларусь, можно сократить за счет реализации мер структурного характера уже в 2020-2021 годах. Об этом мы неоднократно упоминали - это реструктуризация госсектора, для чего потребуется усиление социальной защиты. Также необходимо повышение эффективности финансовой системы", - сказал Кирилл Гайдук.

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста белорусской экономики в сторону понижения на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенности в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции.

В 2019 году темпы роста экономики замедлились из-за сокращения экспорта и трудностей структурного характера. По прогнозам ВБ, в 2019 году рост ВВП составит 1%, в 2020-м - 0,9%, 2021-м - 0,5%.

Нынешний прогноз ВБ основывается на предположении, что компенсации для Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли в России в 2020-2021 годах не предвидится. "В середине 2019 года прогноз банка строился на том, что потери будут компенсированы наполовину. В начальные годы Беларусь будет терять не очень много, тем не менее, отсутствие компенсации все равно влияет на бюджет, это выпадение доходов от вывозных таможенных пошлин. Будут ли компенсации и в каком объеме, если будут, мы не знаем. Сейчас мы сделали допущение, что в 2020-2021 годах компенсации не будет", - пояснил Кирилл Гайдук.

"То есть прогноз учитывает неопределенность результатов переговоров по интеграции, мы не знаем, к чему они приведут. Поэтому прогноз сделан исходя из того, что пока компенсации нет, и Беларусь будет пользоваться новыми возможностями для заимствований на внешних рынках", - резюмировал экономист ВБ.

С тех пор как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, ВБ предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,9 млрд. Кроме того, на реализацию различных программ было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 9 проектов на общую сумму $942,7 млн.-0-