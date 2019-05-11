Всемирный банк готов выделять Беларуси бесцелевые займы при достижении определенных индикаторов

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк готов выделять бесцелевые займы напрямую в белорусский бюджет в случае успешного выполнения отдельных индикаторов дорожной карты по годам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам переговоров главы ведомства с руководством ВБ.

Встреча министра экономики Дмитрия Крутого с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером состоялась во время участия в ежегодном заседании Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Сараево (Босния и Герцеговина).

Отдельной темой переговоров стало продолжение консультативной и экспертной помощи Всемирного банка. Белорусская сторона выразила благодарность банку за постоянную поддержку в вопросах проведения структурных преобразований, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики в рамках работы над обновлением дорожной карты структурных реформ в Беларуси. "Особое внимание во время переговоров было обращено на необходимость усиления социальной защиты и помощи гражданам в районах со сложным социально-экономическим положением (речь идет о пособиях по безработице, переобучении, трудоустройстве, открытии своего дела), - отметили в Минэкономики. - В случае успешного выполнения отдельных индикаторов дорожной карты по годам банк готов выделять бесцелевые займы напрямую в белорусский бюджет (так называемый механизм финансирования, ориентированного на результат - Program-for-resultFinancing)".

Сирил Мюллер подчеркнул высокий уровень работы банка с Беларусью, дисциплинированность нашей страны в исполнении своих обязательств, прозрачную систему согласования, реализации и контроля за проектами. "Было отмечено, что, несмотря на смену руководства банка, выделяемые на Беларусь объемы финансирования не подвергаются пересмотру, и расширение сотрудничества в рамках принятой в апреле прошлого года программы партнерства до 2022 года зависит только от качества и скорости подготовки новых проектов", - добавили в министерстве.

В целом во время переговоров Дмитрий Крутой обозначил планы правительства по дальнейшему углублению сотрудничества с международными финансовыми организациями в части финансирования приоритетных инфраструктурных проектов. Было отмечено, что с учетом среднесрочной потребности Беларуси в инвестициях на инфраструктуру важной целью становится привлечение ресурсов четырех ведущих финансовых организаций (Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) в ежегодном размере не менее 1 млрд евро.

Сотрудничество со Всемирным банком в настоящее время базируется на принятой в 2018 году стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2018-2022 годы. За весь период сотрудничества (1992-2019 годы) общий объем выделенных инвестиций Всемирного банка в экономику Беларуси составил более $1,7 млрд.-0-