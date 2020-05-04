Всемирный банк назначил нового вице-президента по региону Европы и Центральной Азии

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии стала гражданка Швеции Анна Бьерде, сообщили БЕЛТА в представительстве Всемирного банка в Беларуси.

На этом посту Анна Бьерде возглавит стратегическую, аналитическую работу Всемирного банка, а также его операционную деятельность и программы в области знаний в регионе. Она сменила на этом посту Сирила Мюллера.

"На посту вице-президента по региону Европы и Центральной Азии я буду работать в тесном взаимодействии с правительствами стран-клиентов, оказывая им поддержку в достижении высоких результатов в области развития. Однако в ближайшей перспективе наше внимание сосредоточено на преодолении последствий пандемии COVID-19 для здоровья населения и экономики, - заявила Aнна Бьерде. - В краткосрочной перспективе мы предоставляем финансирование по ускоренной процедуре, а также реализуем инструменты политики, чтобы защитить жизнь людей и их средства к существованию".

К этому времени на оказание помощи странам Европы и Центральной Азии для смягчения последствий COVID-19 Всемирный банк направил более $1,4 млрд. Эти средства предназначены для закупки медицинского оборудования, включая тест-системы, респираторы и аппараты ИВЛ, а также для укрепления потенциала систем здравоохранения, в том числе подготовку медицинского персонала и оказание социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от COVID-19. Ряд стран региона обсуждают с Всемирным банком перспективные проекты и поддержку, которые призваны помочь им в борьбе с последствиями пандемии.-0-