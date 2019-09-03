Всемирный банк отмечает серьезный подход Беларуси к дорожной карте реформ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер сегодня в беседе с журналистами отметил серьезный подход белорусского правительства к дорожной карте реформ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу сказать, что сейчас при подготовке дорожной карты мы обсуждаем с властями целый ряд тем, которые были табу или вообще не поднимались два года назад, когда я начинал работать с Беларусью. Мы видим очень высокий уровень заинтересованности и участия как на техническом, так и на высшем уровне органов управления. Это демонстрирует серьезность их подхода к сформировавшимся на настоящий момент вызовам", - сказал Алекс Кремер.

Он отметил, что пока сложно говорить о том, когда завершится обсуждение дорожной карты, При этом важное значение имеют сроки ее выполнения. "Сроки реализации шагов столь же важны, как и то, что делается. Мы обсуждаем определенные меры политики по самым разнообразным аспектам, поэтому нет какого-то единого календаря, единых временных рамок", - добавил глава представительства Всемирного банка в Беларуси.

Ранее министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что работу над дорожной картой структурных реформ в Беларуси, которую помогает готовить Всемирный банк, планируется завершить в четвертом квартале нынешнего года.

Работать над дорожной картой реформ правительство и Всемирный банк начали в январе 2019 года. Ранее в интервью БЕЛТА глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер пояснял, что при подготовке документа поддержка банка будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическую отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, систему социальной защиты и обеспечения.-0-