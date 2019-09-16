Всемирный банк поддерживает развитие ГЧП в Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа специалистов Всемирного банка с 9 по 13 сентября посетила Минск с рабочим визитом, связанным с реализацией проекта технической помощи по программе в поддержку развития частного сектора в Республике Беларусь, финансируемой за счет средств трастового фонда ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП), которое с Минэкономики является основными партнерами по данному компоненту программы.

Представители Всемирного банка провели встречи с представителями этих органов, а также с другими заинтересованными лицами из государственного и частного секторов, такими как Минский облисполком, Министерство ЖКХ, Министерство здравоохранения, Банк развития, Минский горисполком. На повестке дня были вопросы, касающиеся реализации как текущих проектов инфраструктуры и консультационных проектов Всемирного банка, так и приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия.

"По итогам встречи Минский облисполком выразил свою готовность взаимодействовать с консультантами Всемирного банка и НАИП, оказывая всевозможное содействие для успешного завершения проекта по строительству трех дошкольных учреждений в регионах Минской области, а также выразил свои пожелания в реализации других социально ориентированных проектов по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП)", - отметили в НАИП. Действующий портфель Всемирного банка в Минской области включает в себя реализацию ряда проектов в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства на сумму $85 млн.

По словам заместителя председателя Миноблисполкома Николая Рогащука, Минская область рассчитывает и дальше проводить взвешенную политику, которая будет базироваться как на внутренних интересах региона и страны, так и на приоритетах Всемирного банка.

С Министерством здравоохранения и Министерством ЖКХ достигнуты договоренности по перспективным направлениям развития государственно-частного партнерства в соответствующих сферах и определены потенциальные проекты, которые могут быть реализованы в данном формате.-0-