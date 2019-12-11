Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча с экспертами Всемирного банка по вопросам реализации проекта "Внедрение кластерной системы в Беларуси" прошла в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"Стороны обсудили проведение аналитической работы в сфере сельского хозяйства на примере Минской области для выработки экспертами Всемирного банка предложений по повышению экономической эффективности отрасли путем создания агропромышленных кластеров", - рассказали в пресс-службе.

Проект "Внедрение кластерной системы в Беларуси" реализует Всемирный банк совместно с консультационной компанией The Cluster Competitiveness Group, Inc. (Испания). Эта компания является исполнителем мероприятий проекта по компоненту "Инициативы повышения конкурентоспособности" и обучает группу белорусских специалистов по образовательной программе в области кластерного менеджмента.-0-