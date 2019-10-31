Всемирный банк предлагает в дорожной карте для экономики Беларуси усилить систему соцзащиты населения

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк предлагает в дорожной карте повышения эффективности белорусской экономики усилить систему соцзащиты населения, сообщил журналистам глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму", передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важно для Беларуси усилить систему социальной защиты населения. Когда происходит реструктуризация, люди меняют работу, переходят с одной на другую, и они должны делать это не боясь", - считает Алекс Кремер.

Во время форума

Помимо усиления системы соцзащиты в дорожной карте предложены рекомендации Всемирного банка по реформе госпредприятий, повышению устойчивости финансового сектора, тарифной политике на теплоснабжение.

По словам Алекса Кремера, дорожная карта обсуждается с правительством, на рассмотрение главы государства она еще не вносилась.

Комментируя возможности привлечения займа ВБ на цели развития, Александр Кремер пояснил, что это во многом зависит от программы Беларуси с МВФ. "Мы уже говорили о том, что Всемирный банк готов финансировать реформы, во многом это зависит от программы с Международным валютным фондом", - сказал он.-0-