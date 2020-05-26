Всемирный банк рассматривает возможность финподдержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил сегодня глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получали запросы со стороны правительства поддержать усилия страны по финансированию малых, микро- и средних предприятий, поддержать домохозяйства через социальные программы. Сейчас рассматриваем эти обращения тщательным образом и рады были услышать, что у правительства появились идеи по расширению программ социальной поддержки для тех, кто уязвим в период эпидемии", - отметил Алекс Кремер.

Он напомнил, что на прошлой неделе Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, а также заем в 100 млн евро для поддержки модернизации системы высшего образования.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.-0-