Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 мая 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:11 В Гомеле пропал 13-летний подросток Происшествия
12:54 Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Добрушском район Происшествия
12:52 Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились Общество
12:50 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Мексике В мире
12:31 Новый компьютерный томограф установили в Пинском онкодиспансере Регионы
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19 Общество
12:23 Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19 Общество
12:23 В Минской области в 2 раза уменьшили ставки единого налога для ИП и физлиц Регионы
12:12 В Токио представили план поэтапного снятия ограничительных мер В мире
12:00 Могилевчанин приговорен к 4 годам за мошенничество под видом майнинга Происшествия
11:57 В Беларуси за пять лет газифицировано 586 сельских населенных пунктов Общество
11:51 Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 Экономика
11:49 Температура воздуха в Беларуси 21 мая была на 5-9 градусов ниже нормы Общество
11:38 Под Брестом сгорело 2 т отходов производства матрасов Происшествия
11:37 Выход из станции метро "Парк Челюскинцев" закроют на ремонт 25-26 мая Регионы
11:37 Столб пепла высотой 4,5 км выбросил вулкан Этна В мире
11:28 Житель Рогачевского района предстанет перед судом за серию краж Происшествия
11:27 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в Буйничах Происшествия
11:26 Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам почти Br52 тыс. и около $8 тыс. Происшествия
11:23 Житель Барановичского района выкопал на своем участке артснаряд Происшествия
11:19 До +19°С будет в Беларуси 23 мая Общество
11:14 Оршанка уговорила знакомого оформить рассрочку на телефон, но платить не стала Происшествия
11:07 Уборка трав первого укоса начнется в Витебской области на следующей неделе Регионы
11:06 Видеоконференция университетов СНГ о влиянии COVID-19 на национальные экономики пройдет 26 мая Общество
10:54 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 тыс. роз Происшествия
10:52 Число случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8 894 за сутки В мире
10:38 Госкомимущество продлило осмотр объектов оценки по видеосвязи до 1 сентября Экономика
10:33 В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек В мире
10:22 Число жертв циклона "Амфан" превысило 100 человек В мире
10:20 МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
22 мая 2020, 11:51

Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19

Фото Всемирного банка
Фото Всемирного банка
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк утвердил выделение пакета финансовой поддержки в размере 90 млн евро для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси, сообщили БЕЛТА в представительстве ВБ в Беларуси.

"Проект поможет удовлетворить неотложные потребности системы здравоохранения в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и обучении персонала для ведения случаев инфекции COVID-19 тяжелой степени", - отметили в ВБ.

В том числе предусмотрено обеспечение системы здравоохранения современными аппаратами ИВЛ, обезболивающими и антибиотиками, а также средствами индивидуальной защиты для медиков.

Средства направят и на мероприятия по повышению информированности граждан о мерах социального дистанцирования и гигиене.

Кроме того, лаборатории системы здравоохранения и службы эпидемиологического контроля получат помощь для раннего выявления, подтверждения и регистрации случаев заболевания COVID-19. Во время проекта закупят оборудование и изделия для выявления COVID-19, включая тест-системы, средства индивидуальной защиты, лабораторные реагенты, также будет профинансировано обучение медперсонала. Предполагается содействие в покупке современных авто скорой помощи и их оснащении необходимым оборудованием.

"Этот проект дополняет долгосрочную поддержку, оказываемую Всемирным банком по укреплению системы здравоохранения Беларуси, включая действующий проект "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь" и возможный будущий проект по оптимизации сети больниц и обеспечению долговременного ухода, в отношении которого поступил запрос о финансировании от правительства Беларуси", - добавили в представительстве ВБ.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.

Группа Всемирного банка принимает широкомасштабные меры для помощи развивающимся странам в реагировании на пандемию. В течение 15 месяцев ВБ мобилизует до $160 млрд, чтобы помочь более чем 100 странам защитить бедные и уязвимые слои населения, поддержать бизнес и начать восстановление национальных экономик. Эти цели будут достигнуты в том числе с помощью выделения дополнительных ресурсов со стороны Международной ассоциации развития в размере $50 млрд в виде грантов и кредитов на льготных условиях.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Всемирный банк
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Госкомимущество продлило осмотр объектов оценки по видеосвязи до 1 сентября
Фото из архива МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Фото из архива "БелЭмса" планирует установить линию по выпуску одноразовых масок
Надим Илахи. Фото из архива МВФ продолжает обсуждать с Беларусью предоставление быстрого финансирования
Виктор Назаренко. Фото из архива В ЕАЭС сорваны сроки разработки почти половины техрегламентов
Фото из архива Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице
Топ-новости
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси за пять лет газифицировано 586 сельских населенных пунктов
МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Квартира? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы покупатель престижного жилья в центре Минска!
Неделя родной природы стартует в НАН Беларуси
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Новополоцке, Витебске и Полоцком районе
Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая
Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая
Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии
Видеоконференция университетов СНГ о влиянии COVID-19 на национальные экономики пройдет 26 мая
Костевич: расширение адресной помощи вдвое снизит малообеспеченность многодетных
Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева
Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Минобразования изменило сроки проведения ЦТ
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.