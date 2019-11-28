Всемирный банк в декабре презентует результаты исследования деловой среды в Беларуси

28 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк презентует в декабре результаты исследования деловой среды и эффективности предприятий (BEEPS) в Беларуси, который проводился ВБ и Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщил сегодня журналистам экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предпринимаемые с 2008 года меры по совершенствованию деловой среды способствовали развитию частного сектора. Результаты исследования подтверждают, что частные компании считают внутреннюю среду более благоприятной", - считает Кирилл Гайдук.

Однако доступность финансирования по-прежнему является сдерживающим фактором. Опыт показывает, что механизмы прямой кредитной поддержки и гарантий могут иметь ограниченный эффект в то время как реализация более системных мер повышения эффективности финансового посредничества способствует расширению предложения кредитов в экономике. "Доступ к финансам упоминается в качестве значимого барьера, около 20% опрошенных называют это проблемой. В то же время бизнес-среда, как отмечают представители частного сектора, стала более дружелюбной. Только менее 7% фирм упоминают проблемы лицензирования, в то время как в 2008 году это называли проблемой почти в 3 раза больше компаний среди опрошенных", - пояснил экономист Всемирного банка.

Во время исследования BEEPS было опрошено 600 компаний. Цель исследования - изучить мнения представителей предприятий о возможностях для роста частного сектора или сдерживающих его факторах.-0-

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