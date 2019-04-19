Всемирный банк выделит 90 млн евро на модернизацию школ в малых городах и селах Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование в размере 90 млн евро для продолжения модернизации школ и оснащения их оборудованием, а также улучшения качества обучения школьников, осуществляемого в рамках проекта по модернизации системы образования Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, за счет дополнительного финансирования проект будет расширен, чтобы в общей сложности 65 тыс. школьников из малых городов, сел и деревень по всей Беларуси могли учиться в отремонтированных школах с новым лабораторным оборудованием. Кроме того, в отдельных школах будут созданы центры инновационного образования для содействия совместному обучению и развитию естественно-научного образования.

Проект, в частности, поможет Беларуси оценить, насколько успешно дети усваивают учебную программу, считают специалисты.

При поддержке Всемирного банка в 2018 году Беларусь впервые приняла участие в Международной программе ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Дополнительное финансирование позволит Беларуси принять участие в исследовании PISA в 2021 и 2024 годах, а также провести более комплексный анализ результатов тестирования.

Предыдущие инвестиции и образовательные программы, поддерживаемые Всемирным банком в Беларуси, уже демонстрируют положительные результаты. В 2015 году Беларусь использовала грант Фонда институционального развития (ФИР) Всемирного банка для апробации в школах финансирования в расчете на одного учащегося. Учитывая успех эксперимента, с 2019 года правительство Беларуси начало внедрять данную модель финансирования в средних общеобразовательных школах по всей стране.-0-