Встречи с венесуэльскими бизнес-кругами прошли в посольстве Беларуси в Каракасе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в Каракасе прошли встречи с венесуэльскими бизнес-кругами. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Венесуэле.

"В рамках расширения сотрудничества с бизнес-кругами страны аккредитации 1 декабря в посольстве Беларуси в Венесуэле состоялась серия встреч с руководством венесуэльских компаний Vox Analyzer Industrial, Iskro Electric Industrial, Servilogin, - проинформировали в дипмиссии. - В переговорах приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан, председатель собрания акционеров ЗАО "Белзарубежстрой" Виталий Бондарик, а также сотрудники загранучреждения, отвечающие за торгово-экономическое сотрудничество".

Стороны обсудили возможности налаживания деловых контактов и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.-0-