Вступило в силу соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

29 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе вступило в силу с 29 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Соглашение было подписано главами правительств стран ЕАЭС в Алматы 2 февраля 2018 года.

"Данный документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции", - прокомментировала соглашение член Коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина.

Основная задача соглашения - унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории ЕАЭС. "Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран союза, - пояснили в ЕЭК. - В течение трех месяцев комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара. Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, но используя общие принципы, заложенные в соглашении. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности. При этом информационное взаимодействие стран друг с другом возможно через интеграционную информационную систему ЕЭК".

"Цифровая маркировка, по сути, позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка", - отметила Вероника Никишина.

Как итог, заложенные в документе нормы позволят усилить контроль за оборотом товаров в ЕАЭС, тем самым минимизировав серый оборот. "Потребители же получают гарантию того, что приобретенный товар легален. В целом внедрение системы маркировки может способствовать оцифровке товарных потоков и формированию системы прослеживаемости", - добавили в пресс-службе.

Цифровая маркировка товаров представляет собой нанесение средств идентификации на товар и внесение информации, как о самом товаре, так и о средстве идентификации, в информационную систему маркировки.-0-