Вступление Беларуси в ВТО не несет негативных последствий для банковского сектора - Каллаур

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию не несет негативных последствий для банковского сектора. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

Единственный вопрос, который нужно тщательно прорабатывать в переговорном прецессе, - это открытие свободного доступа для прихода филиалов иностранных банков на белорусский рынок. По словам Павла Каллаура, обычно государство устанавливает определенные условия для их доступа, в том числе требования по капиталу банков. Не исключено, что Беларуси может потребоваться переходный период для подготовки к работе в новых условиях.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц добавил, что в Беларуси достаточно эффективная система надзора в банковской сфере, выстроена система гарантирования сохранности депозитов. Поэтому филиалы коммерческих банков других стран при работе на белорусском рынке тоже должны были бы придерживаться определенных правил, считает он.

Кроме того, на переговорах по вступлению Беларуси в ВТО обозначалась тема либерализации валютного регулирования. "Здесь мы движемся даже быстрее, чем хотят партнеры", - заметил Сергей Калечиц.

Как сообщалось ранее, Беларусь рассчитывает вступить в ВТО в 2020 году.-0-