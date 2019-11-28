Вступление Беларуси в ВТО откроет новые возможности для реализации проектов ПРООН - Соловьева

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступление Беларуси в ВТО откроет новые возможности для реализации проектов ПРООН. Об этом заявила сегодня журналистам постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас важный момент для ПРООН: мы готовим новую страновую программу на 2021-2025 годы, поэтому консультируемся со всеми национальными партнерами о том, какие нужны проекты в соответствии с национальными приоритетами на этот период. Предстоящее вступление в ВТО, которое откроет новые экономические возможности для Беларуси, также потребует определенной поддержки, чтобы белорусские предприятия, отрасли могли извлечь максимум выгоды, - сказала Александра Соловьева. - Нам хотелось бы поработать в области привлечения инвестиций в Беларусь, особенно в регионы, где есть наибольшая необходимость в рабочих местах, точках роста, выходе на международные и региональные рынки. Мы будем развивать сотрудничество и реализовывать новые проекты в первую очередь в этой области".

Она подчеркнула, что в приоритете не только обеспечение экономического роста, но и социальная справедливость, развитие зеленой, низкоуглеродной и циркулярной экономики. "Ко всему этому нужно подходить системно", - отметила постоянный представитель ПРООН в Беларуси.

В настоящее время присоединение к Всемирной торговой организации является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси. Членство в ВТО позволит стране обеспечить стабильные и предсказуемые условия торговли со странами международного сообщества, а иностранным инвесторам и производителям - общепринятые правила осуществления внешнеэкономической деятельности в Беларуси. В последние годы страна продемонстрировала значительный прогресс на пути присоединения к Всемирной торговой организации и вступила в такую стадию переговорного процесса, как формирование итоговых обязательств перед ВТО.

Сегодня во время "Недели ВТО в Республике Беларусь-2019" в Минске проходит круглый стол для бизнес-сообщества по вопросам вступления страны во Всемирную торговую организацию. Участники мероприятия вместе с национальными экспертами и специалистами в области внешней торговли обсуждают наиболее актуальные вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО для предприятий и отраслей, а также о правилах работы на пространстве ВТО.

Круглый стол проводится по проекту "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала (5-я фаза)", финансируемому правительством России и реализуемому Программой развития ООН в партнерстве с Министерством иностранных дел Беларуси.-0-