Вступление Беларуси в ВТО поспособствует диверсификации экспорта и привлечению инвестиций - Серпиков

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступление Беларуси в ВТО будет способствовать диверсификации экспорта и повышению инвестиционной привлекательности страны. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси, руководитель переговорной делегации по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации Владимир Серпиков во время круглого стола с бизнес-сообществом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Членство в ВТО - очень важный инструмент для продвижения национальных интересов на международной арене. Уже сегодня Беларусь является открытой экспортно ориентированной экономикой. Именно поэтому для нас особую актуальность имеет обеспечение равных условий конкуренции на глобальном уровне, - сказал Владимир Серпиков. - Присоединение к ВТО позволит исключить дискриминацию при доступе на рынок стран - членов и создать основу для наращивания нашего экспорта, товарной и географической диверсификации поставок. Вместе с открытием рынков Беларусь также получит доступ к системе разрешения торговых споров ВТО".

По мнению Владимира Серпикова, членство Беларуси в ВТО укрепит позиции страны в переговорах с международными экономическими организациями, такими как МВФ и Всемирный банк, повысит ее инвестиционную привлекательность и станет дополнительным весомым фактором для повышения конкурентоспособности белорусской экономики, развития малого и среднего бизнеса.

В настоящее время Беларусь вплотную приблизилась к заключительной стадии переговорного процесса. "Начиная с 2017 года подписаны протоколы с такими странами-членами ВТО, как Республика Корея, Япония, Норвегия, Эквадор, Гватемала, Сальвадор, Исландия, Аргентина, Швейцария. Ожидается подписание протокола о завершении двусторонних переговоров с Австралией. Продолжаются переговоры с рядом ключевых членов ВТО: ЕС, США, Канадой, Бразилией", - отметил Владимир Серпиков.

Правительством поставлена задача завершить переговоры по вступлению в ВТО в 2020 году. "Мы стремимся сделать это к 12-й министерской конференции ВТО в Нур-Султане, которая пройдет в июне 2020 года. Делаем все для решения этой масштабной амбициозной задачи. Самое главное - присоединиться к ВТО на условиях, которые соответствуют национальным интересам", - подчеркнул руководитель переговорной делегации.

Сегодня в рамках Недели ВТО в Республике Беларусь - 2019 в Минске проходит круглый стол для бизнес-сообщества по вопросам вступления страны во Всемирную торговую организацию. Участники мероприятия вместе с национальными экспертами и специалистами в области внешней торговли обсуждают наиболее актуальные вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО для предприятий и отраслей, а также о правилах работы на пространстве ВТО.

Круглый стол проводится по проекту "Содействие правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала (5-я фаза)", финансируемому правительством России и реализуемому Программой развития ООН в партнерстве с Министерством иностранных дел Беларуси.-0-