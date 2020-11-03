Вступление в силу техрегламента ЕАЭС на алкоголь перенесено на 2022 год

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза на алкоголь вступит в силу 1 января 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Совет ЕЭК по предложению российской стороны перенес вступление в силу техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" на 1 января 2022 года. Это необходимо для подготовки изменений в техрегламент", - отметили в пресс-службе.

Этим же решением Совет ЕЭК предложил правительству России обеспечить подготовку и внесение в комиссию до 30 апреля 2021 года проекта изменений в технический регламент в соответствии с пунктом 41 порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов ЕАЭС.-0-