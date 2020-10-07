Вступление в силу техрегламента ЕАЭС на алкогольную продукцию может быть перенесено на 2022 год

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вступление в силу технического регламента Евразийского экономического союза на алкогольную продукцию может быть перенесено с 2021-го на 2022 год. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Минэкономразвития России направило в ЕЭК предложение перенести срок вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции в ЕАЭС. "В настоящее время в соответствии с регламентом работы комиссии проект решения Совета ЕЭК проходит публичное обсуждение на правовом портале ЕАЭС, - сказала Ия Малкина. - Обсуждение продлится до 18 октября".-0-