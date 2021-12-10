ВТБ (Беларусь) запустил онлайн-кредиты для предпринимателей

ВТБ (Беларусь) продолжает расширять возможности оформления дистанционных услуг для частных предприятий и индивидуальных предпринимателей: теперь клиенты банка могут оформить кредит онлайн в белорусских рублях в системе Интернет-Банк.
Кредит можно оформить и получить за один рабочий день без посещения отделения банка. В рамках нового кредита клиентам доступна сумма до 35 000 белорусских рублей.
Продукт доступен частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям – клиентам малого бизнеса. Предоставление обеспечения и поручительства не требуется.
"В рамках цифровой трансформации ВТБ (Беларусь) продолжает активно развивать дистанционные сервисы, для того чтобы клиенты банка в любой точке мира имели доступ к лучшим финансовым инструментам. Наш новый продукт позволит представителям бизнеса оперативно получить финансирование, не выходя из дома. Кредит онлайн станет удобным и универсальным решением для поддержки и развития малого бизнеса", – комментирует Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.
Для того что стать клиентом банка ВТБ, достаточно отправить заявку на открытие счета на сайте. После открытия текущего счета и подключения к системе дистанционного банковского обслуживания клиент также получает полный доступ к мобильному приложению "VTB Business".