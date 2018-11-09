ВТО отмечает важность предстоящего присоединения Беларуси к организации

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная торговая организация считает важным вступление в ее ряды Беларуси. Позицию организации озвучил накануне заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф на встрече с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

Дмитрий Крутой осветил проделанную работу по решению наиболее актуальных вопросов на повестке присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации, которые входят в компетенцию Минэкономики (инвестиционный режим, промышленная политика и промышленные субсидии, связанные с торговлей инвестиционные меры, торговля услугами и др.). Кроме того, он подтвердил приверженность Беларуси нормам и правилам ВТО, которые легли в основу права Евразийского экономического союза.

Министр экономики поблагодарил за поддержку в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО, рассказали в министерстве. В свою очередь Алан Вулф заявил о важности присоединения Беларуси к многосторонней торговой системе и поддержал стремление страны стать полноправным членом ВТО в ходе Министерской конференции ВТО, которая пройдет в 2020 году в Астане. При этом замгендиректора ВТО напомнил, что для достижения этой цели Беларуси необходимо завершить все переговорные треки к концу 2019 года.-0-