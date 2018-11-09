ВТО приветствует усилия Беларуси по быстрейшему вступлению в организацию - Вулф

9 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ВТО приветствует усилия Беларуси по быстрейшему вступлению в организацию, сказал заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА. Сегодня Алан Вулф выступил с лекцией перед студентами и преподавателями факультета международных отношений Белорусского государственного университета.

Заместитель гендиректора ВТО отметил, что переговоры белорусской стороны в целом, официальные встречи во время нынешнего визита в Минск отражают большую заинтересованность Беларуси в присоединении к Всемирной торговой организации.

Он также пояснил свое решение встретиться со студентами факультета международных отношений: "Здесь учится будущая элита, возможно, в перспективе лидеры страны, которые должны четко понимать преимущества членства страны в организации".

Во время лекции Алан Вулф обратил внимание слушателей на то, что присоединение к организации непростой процесс, безусловно, он занимает немалый промежуток времени. В качестве примера Алан Вулф привел Китай, который в свое время перед присоединением изменил около 10 тыс. различных регламентов и правил. В числе преимуществ Беларуси заместитель гендиректора назвал членство страны в ЕАЭС.

Алан Вулф выразил озабоченность ситуацией в мировой торговле. "Сейчас неизвестно, идет торговая война или нет, но для бизнеса очень много неопределенности, - отметил он. - Страхи торговой войны уже сейчас сказываются на ценах, в том числе активов мировых компаний". Именно поэтому поддержание международной торговой системы - одна из важнейших целей ВТО.

Коснулся он и перспектив глобального внедрения искусственного интеллекта. "Искусственный интеллект приходит, но мы не знаем, как он будет применяться ко всем видам деятельности. Но совершенно очевидно, что искусственный интеллект кардинальным образом поменяет мир и нашу жизнь", - сказал Алан Вулф. ВТО, безусловно, реагирует на новые вызовы, добавил он.

Это первый в истории визит в Беларусь представителя ВТО высокого уровня. Состоялись встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, экономики, антимонопольного регулирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия. -0-