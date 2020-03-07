Вторая партия танкерной нефти начала поступать на "Нафтан"

7 марта, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Нафтан" начал принимать на переработку танкерную нефть, поставленную через Клайпеду. Вся вторая партия - 160 тыс. т российской нефти, закупленной через трейдеров без премии, - будет поставлена на предприятие в марте. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Бригадир сливщиков-разливщиков Андрей Коваленко и сливщик-разливщик Дмитрий Кухаренко

Генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов

Нефть

Сырье доставляется железнодорожным транспортом. "Очередной состав прибыл на наше предприятие. Все происходит очень четко и оперативно благодаря слаженным совместным действиям белорусской и литовской железных дорог, таможенных органов", - сказал гендиректор "Нафтана". Он поблагодарил все ведомства и железнодорожные предприятия за высокий уровень организации работы.

Александр Демидов добавил, что сейчас на предприятии проводятся стандартные процедуры. "Идет процесс слива, параллельно проводятся анализы по входному контролю качества нефти, и сразу после этого она будет вовлекаться в переработку", - рассказал он.

Лаборантка Светлана Николенко

Нефть

Лаборантки Светлана Николенко и Татьяна Солтан

"Этот процесс продолжается. Все идет в штатном режиме", - подчеркнул руководитель предприятия.

Это вторая в нынешнем году поставка танкерного сырья, доставленная на "Нафтан" железнодорожным транспортом из порта Клайпеды. Первая состоялась в январе-феврале, тогда предприятие приняло на переработку 86 тыс. т норвежской нефти сорта Johan Sverdrup.

Кроме того, азербайджанская компания Socar поставит еще два танкера нефти - около 170 тыс. т. В Беларусь сырье будет доставлено через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды. Socar планирует отправить первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Ориентировочно 20 марта планируется второй танкер из грузинского порта Супса.

В операторной ОАО "Нафтан"

На технологических установках ОАО "Нафтан"

Помимо этого в марте нефть без премии будут поставлять шесть российских компаний, среди которых "Сафмар" и пять новых для Беларуси поставщиков. В частности, группа компаний "Сафмар" поставит 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т.

Общий объем поставок на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т нефти. В январе и феврале заводы работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.-0-

Фото Александра Хитрова