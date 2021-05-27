27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй Белорусско-Африканский экономический форум пройдет в Минске 31 мая и 1 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Цель мероприятия состоит в презентации экономического и экспортного потенциала Беларуси и африканских государств, обеспечении содействия африканских диппредставительств в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества, формировании устойчивых связей между партнерами.

С белорусской стороны в форуме принимают участие представители руководства МИД, отраслевых министерств, Банка развития, экспортно ориентированных предприятий в сферах тяжелой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и других сфер деятельности. С африканской - заместитель министра иностранных дел Мозамбика, руководители и представители дипломатических миссий африканских стран, почетные консулы государств Африки в Минске, генеральный секретарь Федерации египетских торговых палат и Союза африканских палат.

Во время форума состоятся панельная дискуссия и круглый стол на тему сотрудничества между Беларусью и странами Африки, пройдет контактно-кооперационная биржа. В рамках форума для обсуждения конкретных возможностей организации сотрудничества состоятся двусторонние переговоры в формате В2D (бизнес - дипломатам), а также В2B (бизнес - бизнесу) с представителями деловых кругов Египта. Запланировано подписание документов.

Планируется, что с главами делегаций африканских стран встретится министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Также ожидается, что представители дипломатических миссий стран Африки посетят XXXI Международную специализированную выставку "Белагро-2021", встретятся с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко. Также запланированы посещение ОАО "МТЗ" и встреча с заместителем министра промышленности и руководством предприятия.-0-