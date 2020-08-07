Второй блок БелАЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года - Росатом

7 августа, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года", - сказал Александр Локшин.

Он обратил внимание, что белорусские организации выполнили 70% строительных работ. "На этапе строительства соотношение персонала было 2:1 в пользу белорусских работников. Потом, когда нужно было выполнять пусконаладочные, монтажные работы, это соотношение потихоньку менялось", - отметил Александр Локшин.

Первый замгендиректора "Росатома" также поблагодарил регулирующий орган - Госатомнадзор - за совместную работу и жесткий контроль с его стороны.

По словам Александра Локшина, "Росатом" рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами и после ввода АЭС возле Островца. "Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты - на Курской АЭС и "Руппур" в Бангладеш. Надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции", - добавил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. В соответствии с межправительственным соглашением строительство БелАЭС ведется с привлечением государственного экспортного кредита на сумму до $10 млрд. ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ выступают банками-агентами по обслуживанию этого кредита.-0-