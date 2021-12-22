22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию к лету 2022 года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко во время посещения БелАЭС, где началась загрузка в реактор второго энергоблока свежего ядерного топлива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Символично, что это событие совпало с профессиональным праздником Днем энергетика и станет хорошим подарком для всех работников отрасли. "Сегодня очень важный день - наступил этап физического пуска второго энергоблока, началась загрузка свежего ядерного топлива, этому предшествовал большой объем подготовительной работы, была выдана лицензия, соответственно, мы стали свидетелями этого исторического события", - сказал премьер-министр.

"Мы двигаемся по плану и к лету следующего года планируем ввести второй энергоблок, - добавил он. - Таким образом БелАЭС выйдет на номинальную мощность и будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии страны".

Это серьезный шаг в укреплении энергобезопасности Беларуси. -0-

На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока

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Фото Оксаны Манчук