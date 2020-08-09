9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тыс. т. К вечеру начнется разгрузка", - сказал Александр Тищенко.
По его словам, далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и концу месяца уже вся партия поступит на переработку.
"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", - добавил Александр Тищенко.
Как сообщалось, первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из порта Beaumont 16 мая. 77 тыс. т нефти сорта Bakken были доставлены 5 июня в порт Клайпеды.-0-