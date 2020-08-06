Введение карантина в Беларуси привело бы к снижению ВВП не менее чем на 10% - Бельский

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение карантина в Беларуси в связи с пандемией привело бы к снижению ВВП не менее чем на 10%. Об этом заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский сегодня в программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Объявление карантина, комендантского часа, ограничение доступа в транспорт и торговые объекты отбросили бы нас на десяток лет назад. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но, думаю, по ВВП мы бы просели не менее чем на 10%. Это самая оптимистичная цифра", - сказал Валерий Бельский.

Он подчеркнул, что решение, принятое главой государства во время пандемии, основывалось на детальном информировании об опасности инфекции, о возможностях страны ей противостоять. "Мы получили информацию из КНР. Глава государства выслушал мнение ведущих инфекционистов нашей страны. Состоялись десятки бесед, чтобы наиболее полно оценить последствия. Решение принималось, исходя из нашей ситуации", - отметил помощник Президента.

Подключились и ученые, в том числе для детального анализа с помощью математического аппарата. "Когда мы получили первые данные, стало ясно, что выбранный путь абсолютно соответствует складывающейся ситуации. Принятое решение показало свою эффективность", - резюмировал Валерий Бельский.-0-