ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 ноября 2020
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:33 Цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень текущего года - Мясникович Экономика
22:13 Введение Россией маркировки молочки откроет для белорусских производителей новые ниши - Мясникович Экономика
22:11 Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать появления барьеров - Мясникович Экономика
21:35 Число новых случаев COVID-19 в мире на прошлой неделе уменьшилось впервые с сентября В мире
21:29 Белорусские дипломаты участвовали в открытии восстановленного памятника советским воинам в Молдове Общество
21:17 Китай выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси - Се Сяоюн Политика
21:05 Дни Минской области планируется провести в 2021 году в египетском Южном Синае Политика
20:59 В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали о порядке въезда в Монголию Общество
20:37 Беларусь приняла участие в Конференции по межрегиональному сотрудничеству между странами ШОС и китайским Сюйчжоу Политика
20:24 Экспортный потенциал Беларуси в деревообработке представлен на форуме в Китае Экономика
20:10 Аналог кинокамеры братьев Люмьер представят в Музее истории белорусского кино Культура
19:53 Грузовик опрокинулся в результате ДТП в Минске Происшествия
19:32 Артем Архипов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси Спорт
19:12 Головченко и Мишустин обсудили экономику и антиковидные меры Политика
19:00 В Беларуси выздоровел и выписан 114 341 пациент с COVID-19 Общество
18:41 В Беларуси следует отменить уголовную ответственность за передачу ВИЧ-инфекции - эксперт Общество
18:38 В Мозыре суд вынес приговор двум парням, бросавшим камни в автозак Происшествия
18:35 РЕПОРТАЖ: С ветерком по городу: Транспортная инспекция проверяет работу такси в Брестской области Регионы
18:21 БЖД обеспечила пропуск и обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в Европу Экономика
18:17 В Борисове пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ Происшествия
18:14 Посол Беларуси обсудил с главой МИД Колумбии создание совместной торгово-экономической комиссии Политика
17:59 Головченко и Мишустин обсудили приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и РФ Политика
17:50 Беларусь в 2021 году планирует перейти на новые схемы лечения ВИЧ-инфекции Общество
17:47 В Минске с поличным задержали распространителя наркотиков Происшествия
17:47 Абоненты МТС до конца декабря могут воспользоваться персональными бонусами Общество
17:43 В Пинске детский сад остался без холодной воды из-за аварии Происшествия
17:35 В брестских маршрутках тестируют систему электронной оплаты проезда Регионы
17:30 В уборке и обработке улиц Минска ежесуточно задействовано около 500 единиц спецтехники Регионы
17:11 Первые совмещенные торги пиломатериалами на внутренний и внешний рынки пройдут на БУТБ 1 декабря Экономика
17:11 Житель Гомеля хранил в квартире марихуану Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
30 ноября 2020, 22:13

Введение Россией маркировки молочки откроет для белорусских производителей новые ниши - Мясникович

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С введением Россией в 2021 году маркировки молочной продукции для белорусских производителей могут открыться новые ниши. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Маркировка молочной продукции - дело нужное. Для Беларуси это, в принципе, неплохо. Белорусская молокообрабатывающая промышленность - это высший пилотаж. У нас нет контрафактной, продукции сомнительного качества. Поэтому благодаря тому, что на общеевразийском пространстве будет ужесточен контроль за качеством и безопасностью (а мы имеем в Беларуси достаточно высокий уровень качества молочной продукции), я считаю, для нас даже откроются дополнительные ниши за счет того, что кого-то не допустят на эти рынки при маркировке", - отметил Михаил Мясникович.

Вместе с тем такое намерение вызывает некоторые сомнения, добавил глава Коллегии ЕЭК. Если касаться, например, социально значимых дешевых товаров, нужно ли, чтобы эти идентификационные знаки присутствовали на каждом, ведь "это же все плюс к цене", задался вопросом Михаил Мясникович. Поэтому российские коллеги обещали отработать группу товаров, которая будет маркироваться, но без изменения цены. Издержки лягут на торговлю и перерабатывающую промышленность.

Кроме того, поскольку невозможно разделить потоки (сыр будет производиться только на экспорт или только для внутреннего рынка), маркировать необходимо будет всю продукцию, а для этого нужны единовременные капитальные затраты на приобретение оборудования. Это тоже исчисляется миллионами долларов, заметил глава Коллегии ЕЭК. "Поэтому мы договорились, и Россия с этим согласилась: мы делаем пилотный проект, он заканчивается ноябрем, а в декабре будем подводить итоги, чтобы устранить те возможные опасения, которые присутствуют у нас в комиссии и которые высказывает население", - сказал он. В рабочую группу, которая участвует в отработке этих механизмов, включены не только чиновники, но и производители молочной продукции.

Что касается стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, Михаил Мясникович отметил: разработанный проект стратегии закрывает ряд неурегулированных вопросов. В первую очередь - это проектная интеграция. "Кроме вопросов, которые касаются урегулирования внутренней торговли товарами, услугами, финансового рынка, очень много планируем перевести в плоскость проектного финансирования. - сказал он. - Когда у нас будут евразийские транснациональные корпорации, тогда меньше потребуется административного ресурса, чтобы сближать экономики, потому что будет работать бизнес-интерес".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС Мясникович
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень текущего года - Мясникович
Фото из архива Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать появления барьеров - Мясникович
Фото из архива Экспортный потенциал Беларуси в деревообработке представлен на форуме в Китае
Фото из архива БЖД обеспечила пропуск и обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в Европу
Фото БУТБ Первые совмещенные торги пиломатериалами на внутренний и внешний рынки пройдут на БУТБ 1 декабря
Фото из архива Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович Лукашенко: вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война
Беларусь заинтересована расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС - Головченко
В Беларуси выздоровел и выписан 114 341 пациент с COVID-19
"Черная пятница" продлена до 4 декабря – успейте купить квартиру и офис в Минске по лучшим ценам!
Топ-новости
"Есть несколько развилок" - Мясникович рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса в ЕАЭС
Китай выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси - Се Сяоюн
Обмен законотворческими планами позволил бы странам ЕАЭС избежать появления барьеров - Мясникович
Головченко и Мишустин обсудили приоритеты экономического сотрудничества Беларуси и РФ
Руководители госорганов проведут в декабре приемы граждан в Совмине
Представителем Беларуси при ОДКБ назначен Вячеслав Ременчик
Беларусь с 1 декабря снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты
МВД: приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране во время несанкционированных акций
В посольстве Беларуси в Улан-Баторе рассказали о порядке въезда в Монголию
РЕПОРТАЖ: С ветерком по городу: Транспортная инспекция проверяет работу такси в Брестской области
БЖД не будет продавать билеты через интернет утром 1 декабря
Туман и гололед ожидаются местами по Беларуси 1 декабря
До конца декабря! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!
ГАИ: из-за непогоды зафиксирован скачок аварийности
Новую технику белорусского производства передали на вооружение 74-му отдельному полку связи
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.