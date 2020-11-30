Введение Россией маркировки молочки откроет для белорусских производителей новые ниши - Мясникович

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С введением Россией в 2021 году маркировки молочной продукции для белорусских производителей могут открыться новые ниши. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в передаче "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Маркировка молочной продукции - дело нужное. Для Беларуси это, в принципе, неплохо. Белорусская молокообрабатывающая промышленность - это высший пилотаж. У нас нет контрафактной, продукции сомнительного качества. Поэтому благодаря тому, что на общеевразийском пространстве будет ужесточен контроль за качеством и безопасностью (а мы имеем в Беларуси достаточно высокий уровень качества молочной продукции), я считаю, для нас даже откроются дополнительные ниши за счет того, что кого-то не допустят на эти рынки при маркировке", - отметил Михаил Мясникович.

Вместе с тем такое намерение вызывает некоторые сомнения, добавил глава Коллегии ЕЭК. Если касаться, например, социально значимых дешевых товаров, нужно ли, чтобы эти идентификационные знаки присутствовали на каждом, ведь "это же все плюс к цене", задался вопросом Михаил Мясникович. Поэтому российские коллеги обещали отработать группу товаров, которая будет маркироваться, но без изменения цены. Издержки лягут на торговлю и перерабатывающую промышленность.

Кроме того, поскольку невозможно разделить потоки (сыр будет производиться только на экспорт или только для внутреннего рынка), маркировать необходимо будет всю продукцию, а для этого нужны единовременные капитальные затраты на приобретение оборудования. Это тоже исчисляется миллионами долларов, заметил глава Коллегии ЕЭК. "Поэтому мы договорились, и Россия с этим согласилась: мы делаем пилотный проект, он заканчивается ноябрем, а в декабре будем подводить итоги, чтобы устранить те возможные опасения, которые присутствуют у нас в комиссии и которые высказывает население", - сказал он. В рабочую группу, которая участвует в отработке этих механизмов, включены не только чиновники, но и производители молочной продукции.

Что касается стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, Михаил Мясникович отметил: разработанный проект стратегии закрывает ряд неурегулированных вопросов. В первую очередь - это проектная интеграция. "Кроме вопросов, которые касаются урегулирования внутренней торговли товарами, услугами, финансового рынка, очень много планируем перевести в плоскость проектного финансирования. - сказал он. - Когда у нас будут евразийские транснациональные корпорации, тогда меньше потребуется административного ресурса, чтобы сближать экономики, потому что будет работать бизнес-интерес".-0-