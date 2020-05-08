Введенные в ЕАЭС из-за COVID-19 ограничения на экспорт товаров смягчаются с 10 мая

8 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о смягчении ограничений на экспорт некоторых товаров, введенных ранее в Евразийском экономическом союзе в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступают в силу 10 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Смягчение коснулось вывоза из ЕАЭС в третьи страны некоторых видов тканей и дезинфицирующих средств. "Промышленность государств - членов союза в короткие сроки смогла нарастить производство необходимых средств защиты, что позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам вовне, - констатировал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Тем самым мы придерживаемся международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с коронавирусом в мире. Решение по смягчению ограничений по экспорту таких товаров первое, но не последнее".

Для стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и нехваткой средств индивидуальной защиты, Коллегией ЕЭК 24 марта принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов. Список товаров включает вату, марлю, бинты, маски, полумаски, респираторные маски, респираторы, фильтры для индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, некоторые виды одежды и сопутствующие аксессуары, а также перчатки. Мера действует с 5 апреля по 30 сентября 2020 года.-0-