Ввод БелАЭС позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа - Каранкевич

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа, а также снизить выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т в год. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Строительство атомной электростанции - важнейший для энергетической отрасли проект, отметил Виктор Каранкевич. Он перечислил перспективные сферы использования электроэнергии с учетом предстоящего запуска БелАЭС. Среди них развитие электротранспорта, подключение жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Министр проинформировал участников встречи о ключевых результатах модернизации объектов энергосистемы Беларуси. В частности, за последние 10 лет проведены работы по реконструкции 25 электростанций, построено и модернизировано порядка 3 тыс. МВт, или около 30% всех генерирующих мощностей страны. Крупнейшие из них - Лукомльская и Березовская ГРЭС, Минская ТЭЦ-5. Особое внимание уделено увеличению использования местных видов топлива и строительству возобновляемых источников энергии. Запущены в эксплуатацию ветропарк в Новогрудском районе, Гродненская, Витебская и Полоцкая гидроэлектростанции. Значительная работа была выполнена по реконструкции и строительству электрических подстанций, высоковольтных и распределительных линий электропередачи, общая протяженность которых в настоящее время составляет около 280 тыс. км.

Проведенная модернизация позволила за период с 2011 по 2019 год суммарно снизить объем потребления природного газа в объеме около 6 млрд куб.м, или сэкономить $900 млн в эквиваленте.

Виктор Каранкевич также ответил на вопросы сотрудников филиала, которые касались эпидемиологической ситуации в организациях системы Минэнерго, перспективных проектов по цифровизации объектов электроэнергетики, подготовки кадров.

"Встречи с трудовыми коллективами в таком формате дают возможность на месте оценить ситуацию на предприятиях, увидеть, как организован технологический процесс, и, если у людей есть какие-то вопросы, выслушать и помочь в их решении", - подытожил министр.

В рамках рабочей поездки руководитель ведомства ознакомился с результатами производственно-хозяйственной деятельности "Минских кабельных сетей", посетил диспетчерский зал организации, а также испытательную лабораторию службы кабельных линий.-0-

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