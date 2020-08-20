Ввод энергоблока АЭС в мире занимает от 10 лет, Беларусь в русле этих тенденций - Госатомнадзор

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод одного энергоблока атомной электростанции в мире занимает в среднем 10 лет, и Беларусь в русле этих тенденций. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник управления организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Максим Мазуренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировая практика отводит примерно около 10 лет на энергоблок - с нуля и до запуска. Т.е. мы, может, пока еще даже с опережением идем", - отметил Максим Мазуренко.

Начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян добавил, что сроки, обозначенные в графике строительства объекта, не стоит путать с графиком деятельности Госатомнадзора. Цель Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС - надзор за происходящим при вводе объекта.

Виген Марухян подтвердил, что, судя по мировой практике, ввод блока в эксплуатацию составляет от 10 лет. Сроки зависят от проекта, количества различных систем и оборудования на объекте. Если, например, на блоках ВВЭР-440 или ВВЭР-1000 количество систем безопасности и оборудования - порядка 600, то на ВВЭР-1200 их число составляет порядка 2 тыс. Поэтому, по его мнению, нельзя ставить знак равенства между тем, сколько вводился блок ВВЭР-1000 и блок ВВЭР-1200 (последний блок сооружается в Беларуси).

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.-0-

На первом энергоблоке БелАЭС загружено ядерное топливо - Госатомнадзор Как сообщалось, загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа.