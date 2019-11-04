Ввод Нежинского ГОКа даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси - Косинец

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод в эксплуатацию Нежинского горно-обогатительного комбината даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси. Такое мнение высказал помощник Президента Александр Косинец на заседании штаба строительства ГОК, которое провел председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Заседание прошло при участии заместителя министра экономики Елены Перминовой, других представителей органов власти, а также подрядных организаций, занятых на объекте. Было отмечено, что сегодня на глубине строящихся шахтных стволов немецкая компания обеспечивает гидроизоляцию закрепного пространства. На участке, где был произведен монтаж тюбинговой колонны, активно выполняются тампонажные работы с опережением графика примерно на месяц. На клетевом стволе закреплены более 80% чугунных колец, на скиповом - порядка 70%. После завершения тампонажных работ подрядчик продолжит проходку стволов.

Строительство объектов наземного комплекса идет согласно графику. На одном из корпусов административно-бытового комплекса рудника специалисты завершают устройство кассетного профиля, а на блоке складских помещений, блоке ремонтных цехов с АБК и автотранспортном цехе - монтаж сэндвич-панелей. Готовится к сдаче площадка для складирования грузов, которые будут доставляться на Нежинский ГОК железнодорожным транспортом. В текущем месяце она будет оснащена козловым краном грузоподъемностью 25 т.

В первом из домов жилого квартала, строящегося для сотрудников Нежинского ГОК в Любани, завершаются отделочные работы. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в конце текущего года.

Выслушав доклады представителей подрядных организаций, руководитель "Славкалия" дал положительные оценки хода реализации строительства объекта.

Александр Косинец в свою очередь подчеркнул, что появление нового высокотехнологичного предприятия даст новый импульс развитию социально-экономического сектора Беларуси. Помощник Президента также отметил, что "Славкалий" может рассчитывать на помощь государства в решении любых задач: "Радует, что руководитель "Славкалия" владеет ситуацией на строительной площадке, знает положение дел в деталях. Я убедился в том, что строительные работы на Нежинском ГОК выполняются согласно графику, и объект будет сдан в эксплуатацию в срок".

Как сообщалось, Нежинский горно-обогатительный комбинат, который строится в Любанском районе на базе Старобинского месторождения калийных солей, будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Строительство ГОК запущено в 2017 году.-0-