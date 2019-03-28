Ввод второй полосы позволит увеличить пассажиропоток Национального аэропорта вдвое

28 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Ввод второй взлетно-посадочной полосы (ВВПП) позволит Национальному аэропорту Минск увеличить пассажиропоток вдвое. Об этом заявил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, ввод полосы намечен на конец апреля - начало мая. "Решение о ее строительстве было обусловлено тем, что ресурс выработки первой полосы заканчивается. Сегодня она требует ремонта и ограничена по определенным классам воздушных судов", - напомнил министр. Таким образом, ввод новой полосы позволит не только заняться ремонтом действующей, но и позволит воздушной гавани принимать суда более высокого класса, а также придаст определенный импульс в развитии Национального аэропорта, подчеркнул Алексей Авраменко. "Это основная задача для аэропорта - стать существенным международным хабом и развивать перевозки как пассажиров, так и грузов".

Что касается возможностей по увеличению пассажиропотока, то глава Минтранса отметил: за последние три-четыре года пассажиропоток аэропорта вырос фактически в 2,8 раза и сегодня стремится к 5 млн пассажиров в год. "Поэтому при такой динамике, я думаю, мы должны стремиться к 10 млн пассажиров", - сказал он.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-

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