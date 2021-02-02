Ввод жилья в Беларуси в 2025 году планируют увеличить до 4,5 млн кв.м

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодный объем ввода жилья планируется увеличить с 4 млн кв.м в 2021 году до 4,5 млн кв.м в 2025 году. Это предусмотрено государственной программой "Строительство жилья" на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА.

Госпрограмма утверждена постановлением Совета Министров от 28 января 2021 года №51, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Программа направлена на повышение уровня обеспеченности населения доступным и комфортным жильем, создание безопасной и экологически устойчивой среды проживания. Приоритетным направлением ее реализации станет сбалансированное развитие разных форм удовлетворения жилищных потребностей граждан в зависимости от их доходов, предпочтений и места проживания как с использованием мер господдержки социально незащищенных категорий населения, так и с применением новых механизмов финансирования строительства (приобретение жилья в собственность, аренда жилья, развитие системы жилстройсбережений, совершенствование механизмов ипотечного жилищного кредитования).

Согласно документу, с 2021 по 2025 год планируется поэтапно увеличить объемы строительства общей площади жилья, жилья с господдержкой, арендного жилья, в том числе для военнослужащих, и электродомов. Рост объемов строительства жилья предполагается как в целом по стране, так и по регионам. За пять лет также планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья и около 2 млн кв.м площади электродомов. Согласно программе, строительство индивидуального жилья сформирует наиболее разнообразный по структуре потребительский спрос, сочетающий различные комбинации стоимости, эксплуатационных и проектных решений, применение экологических материалов. Продолжится развитие комплексного индивидуального жилстроя. При возведении многоэтажных домов будет акцентировано внимание на использовании энергосберегающих решений, технологий умного дома.

Для граждан, имеющих право на господдержку, строительство жилья будет осуществляться в жилых домах типовых потребительских качеств по экономичным энергоэффективным проектам. Одним из важных направлений останется обеспечение жильем состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей, а также детей-сирот, инвалидов и других социально уязвленных категорий граждан. Наряду со строительством новых жилых помещений многодетные семьи смогут улучшать свои жилищные условия, приобретая и реконструируя жилье с использованием средств господдержки, а также получая арендные и социальные квартиры.

Финансирование госпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском и местных бюджетах. На реализацию программы потребуется более Br38,6 млрд, в том числе средств республиканского бюджета - более Br6,66 млрд, местных бюджетов - почти Br2,4 млрд, кредитных ресурсов - более Br6,7 млрд, иных источников - почти Br23 млрд. В 2021 году на реализацию программы будет направлено более Br6,4 млрд, в 2022 году - Br7,1 млрд, в 2023 году - Br7,7 млрд, в 2024 году - Br8,3 млрд, а 2025 году - чуть более Br9 млрд.

Средняя стоимость 1 кв.м жилья, построенного с господдержкой, в 2021 году определена в размере Br1152, к 2025-му она должна вырасти до Br1433,2.

Все многоквартирные дома должны быть обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, долю участков для индивидуального строительства с минимальной инфраструктурой будут увеличивать с 82% в 2021 году до 90% к концу пятилетки.

Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство архитектуры и строительства. Помимо Минстройархитектуры, заказчиками выступают Минэнерго, Минсвязи, облисполкомы и Минский горисполком. Этим госструктурам необходимо принимать меры по выполнению подпрограмм и контролировать целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. Кроме того, им предстоит обеспечивать выполнение сводных целевых показателей программы и ее подпрограмм, вести мониторинг реализации мероприятий и т.д.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-