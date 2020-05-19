Ввод жилья в Беларуси в январе-апреле увеличился на 6,1%

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - апреле 2020 года введено в эксплуатацию 1 130,3 тыс. кв.м жилья. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 12,8 тыс. новых квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 396,4 тыс. кв.м, или 35,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 301,6 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 350,3 тыс. кв.м жилья, или 31% от общего ввода по стране.-0-