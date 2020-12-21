Ввод жилья в Беларуси в январе-ноябре увеличился на 8,3%

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - ноябре 2020 года введено в эксплуатацию почти 3,5 млн кв.м жилья. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 39,5 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 322,2 тыс. кв.м, или 37,9% всего введенного жилья.

Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки построен 1 млн кв.м.

В сельских населенных пунктах введен 1 млн 86,2 тыс. кв.м, или 31,2% ввода по стране.-0-