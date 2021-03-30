30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввозимые в Беларусь грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС. Это предусмотрено указом № 123 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", который 30 марта подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Документом предусматривается, что в 2021 году от уплаты утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость освобождаются транспортные средства экологического класса 6, с момента выпуска которых прошло не более одного года.

Данная мера действует в отношении седельных тягачей с полной массой транспортного средства свыше 12 т, но не более 20 т, а также моторных транспортных средств для перевозки грузов с полной массой свыше 20 т, но не более 50 т.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-