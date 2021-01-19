ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5% - проект программы

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси должен вырасти до 2025 года на 21,5%, сообщил министр экономики Александр Червяков сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы планируем, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5%. Реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 20%, инвестиции - на 22%", - сказал Александр Червяков.
Экспорт товаров и услуг в 2025 году составит более $50 млрд.
"Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - это рост благосостояния людей. Основное внимание будет уделено доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании", - отметил Александр Червяков.
Чиновники выбрали четыре приоритета программы - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.
Как пояснил министр, окончательный вариант программы-2025 будет утвержден после Всебелорусского народного собрания.
В подготовке документа участвовали не только госорганы, но и бизнес-союзы, эксперты BEROC и ИПМ.-0-
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