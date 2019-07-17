ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 0,9%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-июне текущего года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br60,3 млрд, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого полугодия 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%.-0-
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