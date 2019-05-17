17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br39,1 млрд, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-апреля 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.-0-