17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br39,1 млрд, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-апреля 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,7%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN