15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль. Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,1%.-0-
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