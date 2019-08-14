ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 1,3%

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-июле 2019 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br72,5 млрд, или в сопоставимых ценах 101,3% к уровню января-июля 2018 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107%.-0-
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