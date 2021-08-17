ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 3,3%

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе - июле 2021 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br95,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января - июля 2020 года.
Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116%.-0-
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br95,4 млрд, или в сопоставимых ценах 103,3% к уровню января - июля 2020 года.
Индекс-дефлятор ВВП по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116%.-0-